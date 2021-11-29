Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Orhangazi ilçesinde Zeki K. (64) idaresindeki 69 AD 543 plakalı kamyon, İznik yolundan aralığa dönmek için manevra yaptı. Bu esnada iddiaya göre kaldırımdan yola bisikleti ile inmek isteyen Suriye uyruklu olduğu belirlenen Ahmet Mehmet (9) isimli çocuk kamyonun arka lastiği altında kaldı.
Feci şekilde yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. Kaza mahalline ambulans sevk edildi. Ambulansa alınan Ahmet Mehmet, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Acı haberi alan minik Ahmet Mehmet'in annesi Fatma ile babası Kasım Mehmet, kaza yerine koştu. Oğullarının ölüm haberini hastanede alan anne baba gözyaşlarına boğuldu. Polis kamyon şoförü Zeki K.'yi gözaltına alırken, ölen çocuğun cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
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