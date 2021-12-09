BİSİKLETİ İLE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika

BİSİKLETİ İLE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Recep Aydın (54) bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Recep Aydın (54) bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza önceki gün akşam saatlerinde, Sapanca Çayiçi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde meydana geldi. O.C. idaresindeki 34 VD 8991 plakalı hafif ticari araç, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Aydın'a çarptı. Recep Aydın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Aydın buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Recep Aydın'ın bisikleti ile yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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