Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı - Son Dakika

Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı

Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı Bursa'da bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı BURSA - Bursa'da bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sitenin bahçesine giren kapüşonlu hırsız, kilitli bisikletin zincirini saniyeler içerisinde kırarak kapalı kapıya doğru yöneldi. Sitenin kapalı olan kapısını da açan hırsız bisiklete binerek hızla gözden kayboldu. Sabah kalktıklarında durumu fark eden bisiklet sahipleri polise ihbarda bulundu. Ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

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