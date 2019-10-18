'Bisikletim Kırmızı' 17 Burda'da

Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), yarın 'Bisikletim Kırmızı' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.



19 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da Sahne 17'de sahnelenecek 'Bisikletim Kırmızı' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. - ÇANAKKALE