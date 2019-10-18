Son Dakika Haberleri: 'Bisikletim Kırmızı' 17 Burda'da
Son Dakika Güncel 'Bisikletim Kırmızı' 17 Burda'da

'Bisikletim Kırmızı' 17 Burda'da

1 saat önce

Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), yarın 'Bisikletim Kırmızı' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

'Bisikletim Kırmızı' 17 Burda'da, System.String[]

Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), yarın 'Bisikletim Kırmızı' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.


19 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da Sahne 17'de sahnelenecek 'Bisikletim Kırmızı' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak. Çanakkalelilere her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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