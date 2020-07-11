Bisikletin direksiyonu bacağına saplandı - Son Dakika

Bisikletin direksiyonu bacağına saplandı

Bisikletin direksiyonu bacağına saplandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek düştüğü bisikletin direksiyonu bacağına saplanan Kayra A. (13), hastaneye kaldırıldı.

Bisikletin direksiyonu bacağına saplandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek düştüğü bisikletin direksiyonu bacağına saplanan Kayra A. (13), hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde sabah saatlerinde bisiklet süren Kayra A., dengesini kaybederek yere düştü. Devrilen bisikletin direksiyonu, çocuğun bacağına saplanırken, durumu gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, direksiyonu keserek, yaralı çocuğu kurtardı. Ambulansa bindirilen yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisikletin direksiyonu bacağına saplandı - Son Dakika
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