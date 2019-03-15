Bisikletin Enleri Ödül Töreni

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Bisikletin Enleri" ödül töreninde, bisiklet sporuna katkıda bulunanlar ödüllendirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Bisikletin Enleri" ödül töreninde, bisiklet sporuna katkıda bulunanlar ödüllendirildi.



Marmaris'te bisiklet sporuna katkıda bulunan yerel yönetimlere, iş insanlarına, gazetecilere ve başarılı milli sporculara Muğla Bisiklet İl Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle ödülleri verildi.



Törende konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Türkiye'deki bisiklet üreticilerinin son iki yıldır bisiklet kullanımının yüzde 50 arttığını söylediklerini aktardı.



Türkiye'de geç de olsa bisikletin artık yaşam tarzı olarak görülmeye başlandığını belirten Küçükbakırcı, "İnsan sağlığını düşünüyorsa, enerji tasarrufunda bulunacaksa, temiz bir çevre istiyorsa bisiklet kullanacak. Amsterdam'da metro istasyonunda binlerce bisiklet için park yeri var. İşine gidiyor dönüşte bisikletle evine gidiyor. Sağlık için bisiklete biniyorlar. Bizde de her geçen gün bisiklet kullanan sayısı artıyor. Çünkü insanlar artık kendisini düşünmeye başladı." diye konuştu.



-"Bisiklete bindiğinizde gözleriniz, ruhunuz dinleniyor"



Bisiklete binildiğinde farklı mekanları görme fırsatı yakalanıldığını belirten Küçükbakırcı, "Bisiklete bindiğinizde gözleriniz, ruhunuz dinleniyor. Doğada iseniz içiniz açılıyor. Bisikletle pozitif enerji alıyorsunuz. Bisikletin faydası saymakla bitmez. Uluslararası şirketlerde işine bisikletle gidip gelen personele kilometre başına ödeme yapıyor. Bunlar inşallah bizim ülkemizde de yaşanır." dedi.



Küçükbakırcı, Marmaris'te bu yıl uluslararası bir yarış organizasyonu düzenleyeceklerini ve antrenör kursu açacaklarını sözlerine ekledi.



Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert ise amaçlarının Muğla'da bisikleti yaşam tarzı olarak kabul eden ve destekte bulunan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, bürokratları ve sporcuları ödüllendirmek olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından ödüller verildi. Gecede, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Beyaz Mayo'yu kazanan milli bisikletçi Onur Balkan'a 2018 Büyük Ödülü verilirken, Anadolu Ajansı Marmaris muhabiri Sabri Kesen de ödüle layık görüldü.



Törene, Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, TOSFED Onursal Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve davetliler katıldı.

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