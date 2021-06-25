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Bisikletin kalbi Sakarya'da atacak - Son Dakika

Bisikletin kalbi Sakarya'da atacak

25.06.2021 14:03
Bisikletin kalbi Sakarya'da atacak, System.String[]

Sakarya bir kez daha Dünya Şampiyonu bisiklet sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor.

Sakarya bir kez daha Dünya Şampiyonu bisiklet sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Düzenlenen lansman töreniyle bisiklet şehri Sakarya'da temmuzdan ekime kadar gerçekleşecek uluslararası bisiklet yarışları tanıtıldı.

Uluslararası bisiklet şampiyonalarının adresi bu yıl yine Sakarya olacak. 30 Temmuz'da başlayacak Sakarya MTB Cup'ın ardından 1 Ağustos'ta startı verilecek UCI MTB Marathon Series ile yaz boyu bisiklet heyecanı devam edecek. Ekim ayına gelindiğindeyse dünya şampiyonları Sakarya'ya adeta akın edecek. 23-31 Ekim günlerinde BMX Dünya Kupası, 23-27 Ekim'de Sakarya MTB Cup C2 kategorisi, 25 Ekim'de Sakarya MTB Cup C3 kategorisi ve 31 Ekim'de Sakarya MTB Cup C1 kategorisi yarışmaları düzenlenecek. Gerçekleşen lansman töreniyle şampiyonaların tanıtımı yapıldı.

Adapazarı'ndaki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki lansman törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Milletvekili ve dünyaca ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünya Bisiklet Birliği'nden temsilciler, milli bisikletçiler, bisiklet dernekleri ve çok sayıda bisikletsever katıldı. Törende ayrıca Bisiklet Mola Kıraathanesi'nin de açılışı gerçekleştirildi.

"Uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce, dünyanın farklı noktalarından bisiklet tutkunlarının Sakarya'da bir araya geldiğini dile getirdi. Dünya standartlarında bir bisiklet parkuruna sahip olmaktan gurur duyduklarını belirten Yüce, sosyal yaşam alanı Bisiklet Mola Kıraathanesi'nin açılışıyla Sakarya'ya ekonomik ve sosyal fayda sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Yüce, sözlerinin devamında şunları söyledi; "Şampiyonların tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Dağ Bisikleti Şampiyonası ve BMX Dünya Şampiyonası gibi uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin sokak ve caddelerini bir baştan bir başa bisiklet yollarıyla donatarak sağlıklı, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım ağı örüyoruz. Vatandaşlar entegre akıllı istasyonlarda bisiklet kiralayıp Sakarya'yı doyasıya gezebiliyorlar. 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi kapsamında Sakarya'dan başlayarak Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan gibi ülkelere uzanacak bisiklet güzergahları üzerinde çalışıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde düzenleyeceğimiz bisiklet şampiyonları Sakarya'ya ayrı bir heyecan katıyor."

Başkan Yüce'nin ardından konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise modern ve işlevsel bisiklet parkurlarıyla Sakarya'nın Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini ifade etti. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasının önemine değinen Küçükbakırcı, bu alandaki çalışmaları nedeniyle bisikletseverler adına Başkan Yüce'ye teşekkür etti.

Bisikletçiler yeteneklerini sergiledi

Konuşmaların ardından bisiklet dünyası ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı tanıtım video gösterimleriyle devam eden törende, 2021 yarış programı hakkında teknik bilgilendirme yapıldı. BMX ve Extrem Show gösteri gruplarının bisiklet şovları seyircilerden beğeni topladı.

Dünya standartlarında BMX parkuru

180 dönümlük arazi üzerinde konumlanan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 4 kilometre uzunluğunda Cross-Country, bir adet Olimpik Cross-Country parkuru, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Cyclocross parkuru ve olimpiyat yarışlarının düzenlenebileceği dünya standartlarında BMX parkuru bulunuyor. Vadi, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabının başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. - İSTANBUL

Bisikletin kalbi Sakarya'da atacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bisiklet, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bisikletin kalbi Sakarya'da atacak - Son Dakika Spor


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