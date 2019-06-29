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Bisikletin önce lastiklerini kontrol etti, sonra çaldı

1 saat önce

KONYA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güle oynaya camiye gel' kampanyasına katılarak 40 gün boyunca camiye gidip, bisiklet almaya hak kazanan 8 yaşındaki Ramazan Emir Türkyılmaz'ın bisikleti çalındı.

Bisikletin önce lastiklerini kontrol etti, sonra çaldı, System.String[]
KONYA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güle oynaya camiye gel' kampanyasına katılarak 40 gün boyunca camiye gidip, bisiklet almaya hak kazanan 8 yaşındaki Ramazan Emir Türkyılmaz'ın bisikleti çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüphelinin çalmadan önce bisikletin lastiklerini kontrol etmesi dikkat çekti.
Olay, 9 Haziran saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi bulunan bir apartmanda meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesinin 'Güle oynaya camiye gel' kampanyasına katılarak 40 gün boyunca Meram Kayım Kaya Camisi'ne giderek bisiklet almaya hak kazanan Ramazan Emir Türkyılmaz'ın bisikleti, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından çalındı. Apartmana giren şüpheli, Türkyılmaz'ın bisikletinin lastiklerini kontrol ettikten sonra bisikleti alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:27 Kaynak: DHA
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