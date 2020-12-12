Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi - Son Dakika

Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi

12.12.2020 01:15

Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Türkiye genelinde hafta içi 21: 00'den sabah 05: 00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken hafta sonrası ise Cuma günü 21: 00'den Pazartesi sabah 05: 00'e kadar sokağa çıkmak yasak. Kısıtlamanın başlamasıyla ekipler ise denetimlerini sürdürüyor. Gelen tüm araçlar ve yayalar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğunu bisikletiyle hastaneye götürüp getiren babayı gören polis anlında müdahale ederek çocuğu bisikletten indirerek yolculuk yapmalarına izin vermedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ekipler tüm kavşak ve sokaklarda denetimlerini sıklaştırdı. İnegöl'de denetim yapan polisler gelen tüm araçları ve yayaları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Belgeleri olmayanlar hakkında ise işlem yapıyor. Milli irade meydanında denetim yapan polisler bisikletiyle seyir halinde olan bir kişiyi fark etti. Önünde ise ufak bir çocuğun olduğunu görünce ekipler şaştı kaldı. Hemen olaya müdahale eden ekipler bisiklet sürücüsünü durdurdu. Şahıs çocuğunun düştüğünü hastaneye götürüp tedavisini yaptırarak evine gittiğini söyledi. Elindeki hastane kağıdını polislere gösterdi fakat polisler bu şekilde gitmesinin yanlış olduğunu belirterek böyle gitmesine izin veremeyeceklerini ifade etti. Evinin biraz ileride olduğunu ifade etse de polis çocuğu bisikletin üzerinden indirdi. Polis kendilerinin arabayla götürmelerini teklif etti ancak baba evin 200 metre ileride olduğu ifade ederek polislere teşekkür etti. Polis çocuğu babasının kucağına vererek bu şekilde götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine şahıs bisikletini polislerinin yakınında bulunan bir yere kitledi ardından çocuğunu kucağına alıp eve gitti.

Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi
Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi
Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi
Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi

Koronavirüs, İnegöl, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletin önünde çocuğunu götürürken yakalandı, hastaneye gidiyorum dedi - Son Dakika


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