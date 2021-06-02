Bisikletine astığı "İş arıyorum" pankartıyla sokak sokak gezdi - Son Dakika

Fas'ın başkenti Rabat'ta yaşayan bir adam iş bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Sahip olduğu bisikletinin arkasına 'iş arıyorum' pankartı asan adam Rabat sokaklarında bisikleti ile iş aradı. Zor durumda kalan yaşlı ve işsiz Faslı, telefon numarasını da pankarta yazarak iş bulma sürecini hızlandırmak istedi.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Rabat sokaklarını gezen Faslı adam halkı şaşırttı. Bazı kişilerin ismi açıklanmayan şahsın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, adamın hızlı bir şekilde iş bulmak için yardım çağırısı başlattı.