Bisikletine Çarptığı Yaşlı Adamı Darp Etmek İstedi, Tek Yumrukla Yere Serildi

Singapur'da bisikletli ve bir kamyon sürücüsü arasında çıkan tartışma, 55 yaşındaki bisikletlinin, 32 yaşındaki kamyon sürücüsünü yumruklamasıyla sonlandı.

Singapur'da bisikletli ve bir kamyon sürücüsü arasında çıkan tartışma, 55 yaşındaki bisikletlinin, 32 yaşındaki kamyon sürücüsünü yumruklamasıyla sonlandı.



Olay, Singapur'da Jalan Eunos yolunda meydana geldi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, geri geri giden kamyonun, bisiklete çarpmasının ardından, 55 yaşındaki bisikletli adamın, kamyon sürücüsünü dikkatli olması için uyardığı görülüyor. Buna sinirlenen 32 yaşındaki kamyon şoförü ise önce aracını bisikletlinin üzerine sürüyor, daha sonra aracından inip, koşarak bisikletlinin yanına gidiyor. Kamyon şoförünün koşarak kendisine doğru geldiğini gören bisikletli ise bir yumrukta kamyon şoförünü yere seriyor.

Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, kamyon şoförünün insanların güvenliğini tehlikeye atmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Rögar Kapağına Sıkışan Şişman Sıçan Kurtarıldı

İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Trump'la Yapacağı Görüşme Öncesi Sigara İçerken Görüntülendi