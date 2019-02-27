Son Dakika Haberleri: Bisikletine Çarptığı Yaşlı Adamı Darp Etmek İstedi, Tek Yumrukla Yere Serildi

Bisikletine Çarptığı Yaşlı Adamı Darp Etmek İstedi, Tek Yumrukla Yere Serildi

31 dakika önce

Singapur'da bisikletli ve bir kamyon sürücüsü arasında çıkan tartışma, 55 yaşındaki bisikletlinin, 32 yaşındaki kamyon sürücüsünü yumruklamasıyla sonlandı.

Bisikletine Çarptığı Yaşlı Adamı Darp Etmek İstedi, Tek Yumrukla Yere Serildi, System.String[]
Singapur'da bisikletli ve bir kamyon sürücüsü arasında çıkan tartışma, 55 yaşındaki bisikletlinin, 32 yaşındaki kamyon sürücüsünü yumruklamasıyla sonlandı.

Olay, Singapur'da Jalan Eunos yolunda meydana geldi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, geri geri giden kamyonun, bisiklete çarpmasının ardından, 55 yaşındaki bisikletli adamın, kamyon sürücüsünü dikkatli olması için uyardığı görülüyor. Buna sinirlenen 32 yaşındaki kamyon şoförü ise önce aracını bisikletlinin üzerine sürüyor, daha sonra aracından inip, koşarak bisikletlinin yanına gidiyor. Kamyon şoförünün koşarak kendisine doğru geldiğini gören bisikletli ise bir yumrukta kamyon şoförünü yere seriyor.
Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, kamyon şoförünün insanların güvenliğini tehlikeye atmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:23 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Dünya
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