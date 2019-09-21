Bisikletini al gel

Başkent Ankara, 22 Eylül Pazar günü hem spora doyacak hem de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.



Tüm dünyada kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara'da 22 Eylül Pazar günü gün boyu Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu ortaklığında düzenlenen etkinlikler tüm vatandaşlara açık olacak.



"Büyük Ankara Bisiklet Turu"nun açılışı, 22 Eylül Pazar günü 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda saat 11.00'de yapılacak.



"Birlikte Yürüyelim" sloganıyla 7'den 70'e herkesin davetli olduğu bisiklet turu; Kızılay AVM önünden başlayacak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Anadolu Meydanı, Dögol Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Kazakistan Caddesi ve 54. Caddeyi takiben Aşkaabat Caddesi'nde (Bahçelievler 7. Cadde) sona erecek.



Arabasız kent Başkent olacak



Pazar günü gün boyu devam edecek etkinlikler kapsamında Başkentliler araba kullanmak yerine yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek spor yapacak.



Halk sağlığı ve yaşam kalitesi ile bisiklet ve yaya yollarının artırılması, kentsel yaşam alanlarının geliştirilmesi, obeziteyle mücadele toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması ve yerel yönetimleri gelecek ulaşım planlamalarını yapmaya teşvik amacıyla tüm dünyada başlatılan kampanya sayesinde bisiklet kullananlar ve yürüyüş yapanlar Başkent sokaklarını dolduracak.



Konserler, film gösterileri



Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da 22 Eylül Pazar günü saat 10.00-19.30 saatleri arasında birbirinden renkli aktiviteler yer alacak.



Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu Park'ta saat 18.00'de Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, büyükelçiler, belediye başkanları, STK'lar, rektörler ve vatandaşların katılacağı bir yürüyüş düzenlenecek.



Program saat 19.30'da sanatçı Haluk Levent'in Anıtpark'ta vereceği konserle sona erecek. Konseri izlemek üzere bisikletleriyle Anıtpark'a gelen vatandaşlar bisikletlerini, ayrılan park yerine koyabilecek.



Kuğulu Park Etkinlikleri- Yürüyüş



-10.00-17.00: Sokak Sanatçıları, Yoga, Dans Etkinlikleri ve Film Gösterimi



-17.00-17.30 Nur Yoldaş konseri



-18.00-18.30 Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu Park başlangıcından John F. Kennedy Caddesi'ne kadar yürüyüş



15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Bisiklet Sürüşü



-11.00-12.00: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kızılay AVM önünden başlayarak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Anadolu Meydanı, Dögol Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Kazakistan Caddesi ve 54. Caddeyi takiben Aşkaabat Caddesi'ne kadar



Aşkaabat Caddesi etkinlikleri



-12.00-19.30 Aşkaabat Caddesi (7. Cadde) araç trafiğine kapatılacak. Dans etkinlikleri, Film gösterimleri, Sokak Sanatçıları, Bisiklet yarışları ve sürüş eğitimleri



-19.00-19.30: 54. Cadde'den başlayarak Aşkaabat ve Akdeniz Caddesini takiben Anıtpark'a kadar yürüyüş



Anıtpark konseri



19.30: Haluk Levent Konseri



Ödüllü etkinlikler



Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle etkinliklere katılarak fotoğraf çeken vatandaşlara çeşitli ödüller verecek.



Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan ve en çok etkileşim alan 4 kişiye bisiklet hediye edilecek. - ANKARA