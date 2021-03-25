Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi - Son Dakika

Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi

25.03.2021 11:21
Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultangazi'de bisikleti çalınan küçük çocuk, bisikletini çaldığı iddia edilen yaşıtları tarafından darbedildi.

Sultangazi'de bisikleti çalınan küçük çocuk, bisikletini çaldığı iddia edilen yaşıtları tarafından darbedildi. Darp edildiği sırada kendisini bıçak göstererek korkuttuklarını söyleyen küçük çocuğun ailesi soluğu polis merkezinde aldı. Kavga anları ve çocukların bisikleti götürmesi kameralara yansıdı.

Olay, geçen Salı saat 18.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Bir binaya giren iki çocuk iddiaya göre, binada bulunan bisikleti çaldı. Bisikletinin çalındığını fark eden Umut Ali Bülbül(10) iki çocuğun peşinden koştu. Evlerinin iki sokak aşağısında yaşıtlarına yetişen Umut Ali, burada iki çocuk tarafından darp edildi. İddiaya göre çocuklardan biri Umut Ali'ye üzerinde bulunan bıçağı göstererek korkuttu. Olay esnasında yoldan geçen bir kadının tepki göstermesi üzerine iki çocuk olay yerinden uzaklaşırken, küçük Umut Ali eve giderek yaşananları annesine anlattı. Çocukların bulmak için olayın yaşandığı sokağa giden anneyi gören iki çocuk, çaldıkları öne sürülen bisikletle koşarak kaçtı. Anne durumu eşi İbrahim Bülbül'e anlattı. Bülbül, soluğu polis merkezinde iki çocuktan şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞUMUN VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR"Yaşanları anlatan baba İbrahim Bülbül, "Akşam saatlerinde 9 ila 10 yaşlarında üç tane çocuk, oturduğumuz sokaktaki binaların ziline basıyorlar. Yan binada bir şey bulamayınca bizim binanın ziline basıyorlar. Ufak çocuk açınca, korkutuyorlar. Çocuğum yukarı çıkıyor. Bu sırada bisikleti çalıp gidiyorlar. Bizim çocuğumuzda onların peşinden gidiyor. Aralarında bir arbede yaşanıyor. Çocuğuma bıçak gösteriyorlar, 'seni bıçaklarız' deyip dövüyorlar. O anda çocuk eve gelip, durumu annesine anlatıyor. Eşimde çocukların peşinden koşuyor. Eşim yakalayamıyor. Çocuklar bisikleti alıp kaçıyorlar. Çocuğumun vücudunda darp izleri var. Çocukların ailelerine sesleniyorum. Herkes çocuklarına sahip çıksın. Çocukları nereye giderse, araştırsınlar" dedi.  Küçük Umut Ali ise, ise çok korktuğunu söyleyerek, çevredeki bir kadından yardım istediğini söyledi. Kendisine bıçak gösterildiğini söyleyen küçük çocuk, "Yoldan geçen abla yardım edince beni bıraktılar. Bende evime doğru kaçtım" diye konuştu.

YAŞANANLAR KAMERADAYaşanan olay ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, girdikleri binadan iddiaya göre çaldıkları bisikletle giden çocukların peşinden gelen Umut Ali Bülbül'ü darp ettikleri, çevreden geçen bir kadının tepki göstermesi üzerine olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

- İstanbul
Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi
Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi
Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi
Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi
Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi
Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi
Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi

Ali Bülbül, kavga, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bisikletini çalan çocuklarla yumruk yumruğa kavgaya girdi - Son Dakika


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