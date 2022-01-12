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BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

12.01.2022 12:42

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR'ın çarptığı otomobil, savrularak refüj kenarında bisikletini tamir etmeye çalışan Ahmet Karakulak'a çarptı.

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı TIR'ın çarptığı otomobil, savrularak refüj kenarında bisikletini tamir etmeye çalışan Ahmet Karakulak'a çarptı. Karakulak'ın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Bolvadin- Çobanlar kavşağında meydana geldi. Çay'dan Emirdağ'a giden ve ışık ihlali yapan M.U. yönetimindeki 42 Z 2221 plakalı TIR, A.P.'nin kullandığı 78 BC 026 plakalı otomobile yandan çarptı. Savrulan otomobil, refüj kenarında zinciri çıkan bisikletini tamir etmeye çalışan Ahmet Karakulak'a çarptı. Kazada yaralanan Karakulak, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR ile otomobil sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, trafik işaret levhası önündeki Ahmet Karakulak bisikletini tamir etmeye çalışırken, TIR'ın çarptığı otomobilin savrulması yer alıyor. Karakulak'ın, otomobilin bagaj bölümünün çarpmasıyla yaralandığı anlar da kameraya yansıyor.

BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

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Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİSİKLETİNİ TAMİR EDERKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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