Bisikletinin lastiği patladığında gördüğüne inanamadı - Son Dakika

ÜMRANİYE'de bisikletiyle yolda giderken lastiği patlayan vatandaş, lastikteki mermiyi görünce şok oldu.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de meydana geldi. Bisikletiyle eve giderken lastiği patlayan Ahmet Kanan hemen bisikletini kenara çekti. Çivi veya delici bir cismin lastiğe girdiğini düşünen Kanan, lastiği patlatanın mermi olduğunu görünce şaşkına döndü. İlk şoku atlatan kanan bisikleti bir arkadaşının otomobiline koyarak eve götürdü.

PATLAYIP KALCAMDAN VURULA BİLİRDİM

Olayın olduğu günü anlatan Kanan "Ben günlük rutin sürüşümü yapıyordum. Şehirler arası da bisiklet kullanıyoruz ve bu benim ulaşım aracım aktivitem. Rutin sürüşümü bitirdikten sonra eve gelirken, lastiğin patladığını fark ettim. Normalde yavaş inmesi lazımdı bi anda lastiğin havası indi. Bir de baktım çivi filan beklersiniz ama patlamamış mermi çıktı. Çok ucuz yırttığımı düşünüyorum. Böyle bir olayın başıma gelmesi çok korkutucu. Niye mermiler sokaklarda geziyor. Tekerlek döndüğünde ufak bi taş gelse üzerine patlaya bilir kalçamdan vurula bilirdim, başka bi uzluma denk gele bilirdi ama bisikleti seviyorum, vazgeçmiyorum bizim içim önemli bir taşıt. Böyle şeylerin başımıza gelmemesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.