Son Dakika Haberleri: Bisikletinin yanında ölü bulundu
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Bisikletinin yanında ölü bulundu

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yol kenarında bir vatandaş bisikletinin yanında ölü olarak bulundu.

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Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yol kenarında bir vatandaş bisikletinin yanında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Balya Caddesi Küme Evleri girişinde Cafer İnce (49), bisikletiyle düştüğü yerde ölmüş olarak bulundu. Mahalle sakinlerinin polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Cafer İnce'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yalnız yaşayan Cafer İnce'nin ölü bulunması ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
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