Bisikletinin yanında ölü bulundu
1 saat önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yol kenarında bir vatandaş bisikletinin yanında ölü olarak bulundu.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
'in Gönen
ilçesinde yol kenarında bir vatandaş bisikletinin yanında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Balya
Caddesi Küme Evleri girişinde Cafer İnce (49), bisikletiyle düştüğü yerde ölmüş olarak bulundu. Mahalle sakinlerinin polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Cafer İnce'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yalnız yaşayan Cafer İnce'nin ölü bulunması ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
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