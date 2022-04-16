Bisikletiyle 10 metrelik duvardan düşen Harun yaralandı - Son Dakika
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Bisikletiyle 10 metrelik duvardan düşen Harun yaralandı

16.04.2022 20:49
Bisikletiyle 10 metrelik duvardan düşen Harun yaralandı

HAKKARİ'de Harun İdem (16), yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşüp yaralandı.

HAKKARİ'de Harun İdem (16), yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşüp yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi yolunda meydana geldi. Harun İdem, yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle aniden önüne araç çıkması üzerine kontrolü kaybederek 10 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Sürücünün düştüğünü gören mahalleli, 112'yi aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan genci ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ayağında kırıklar oluşan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İdem, tedavi altına alındı.


Bisikletiyle 10 metrelik duvardan düşen Harun yaralandı
Bisikletiyle 10 metrelik duvardan düşen Harun yaralandı
Bisikletiyle 10 metrelik duvardan düşen Harun yaralandı
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Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bisikletiyle 10 metrelik duvardan düşen Harun yaralandı - Son Dakika
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