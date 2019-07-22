Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle 2 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
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Bisikletiyle 2 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

1 saat önce

ESENYURT'ta bisikletli çocuk 2 metre yükseklikten bina ile kaldırımın arasındaki boşluğa düştü.

Bisikletiyle 2 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı, System.String[]
ESENYURT'ta bisikletli çocuk 2 metre yükseklikten bina ile kaldırımın arasındaki boşluğa düştü. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay Örnek Mahallesi, 1534. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki Muhammet Aksoy iddialara göre freni tutmayınca önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin kontrolünü kaybeden çocuk, 2 metrelik yükseklikten bina ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.  Yaralanan çocuğu itfaiye ekipleri düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuk daha sonra 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Muhammet Aksoy, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:51 Kaynak: DHA
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