Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle 3 Metre Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı

Bisikletiyle 3 Metre Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bisikletiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bisikletiyle 3 Metre Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bisikletiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Deveci Mahallesi yol ayrımı mevkii, yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle gezintiye çıkan Yiğit Efe A. (9), kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düştü. Yaralanan Yiğit Efe, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Nihat Yula isimli bir vatandaş, "Yenidibek'ten Malkara'ya hasta getiriyordum. Karşı şeritte bir çocuğun 2 buçuk 3 metre yüksekten bisikletle düştüğünü gördüm ve koşarak yardımına gittim. Ambulans çağırdım ve gerekli müdahale yapıldı. Burada vatandaşlık görevim yaptım, yapmaya da devam edeceğim" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:42 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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