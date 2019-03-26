Bisikletiyle 3 Metre Yüksekten Düşen Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen çocuk yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bisikletiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen çocuk yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bisikletiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, Deveci Mahallesi yol ayrımı mevkii, yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle gezintiye çıkan Yiğit Efe A. (9), kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yola düştü. Yaralanan Yiğit Efe, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı gören Nihat Yula isimli bir vatandaş, "Yenidibek'ten Malkara'ya hasta getiriyordum. Karşı şeritte bir çocuğun 2 buçuk 3 metre yüksekten bisikletle düştüğünü gördüm ve koşarak yardımına gittim. Ambulans çağırdım ve gerekli müdahale yapıldı. Burada vatandaşlık görevim yaptım, yapmaya da devam edeceğim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:39 Kaynak: İHA
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