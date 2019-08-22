Bisikletiyle "Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na" çıkan işçi Uşak'ta

Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla üç gün önce bisikletiyle İzmir'den yola çıkan Bayram Akbaş, Uşak'a ulaştı.

Bayram Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menemen Belediyesinde 5 yıl çalıştığını, herhangi bir neden gösterilmeksizin 28 Haziran'da işine son verildiğini belirterek 6 gün sonra varmayı planladığı Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini dile getirdi.

Dört çocuk babalı Akbaş, emekliliğine 2 yıl kaldığını, adalet için yola çıktığını aktararak, "3 çocuğum okuyor. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işime son verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp işime yeniden kavuşacağımı umut ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimlerde kazandığımız belediyelerde belediye başkanları hiçbir işçiyi haksız yere işten çıkarmayacak, bu namus sözüdür ve garanti veriyorum' sözüne istinaden yapılan bu haksızlığı ve işçi kıyımını kendisine iletmek üzere yola çıktım." dedi.

Yolculuğunun oldukça zorlu geçtiğini, bu gece Afyonkarahisar'a varmayı hedeflediğini ifade eden Akbaş, yol boyunca olumlu tepkiler aldığını kaydetti.