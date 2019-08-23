Bisikletiyle "Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na" çıkan işçi Afyonkarahisar'da

Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla üç gün önce bisikletiyle İzmir'den yola çıkan Bayram Akbaş, Afyonkarahisar'a ulaştı.

Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menemen Belediyesinde çay ocağında çalışırken, yeni seçilen belediye başkanı tarafından 284 kişiyle işine son verildiğini söyledi.

Belediye tarafından yasal düzenleme yapılacağı iddia edilerek iş akdinin sonlandırıldığını kaydeden Akbaş, "Ama maalesef belediye, sadece 15-20 tanesini geri almıştır gerisi hala işsiz. Arkasından bizi çıkardı 30 kişi. Kıdem tazminatımız ödenerek çıkarılacaktık ne kıdem tazminatımız ne de 5 aylık maaşlarımızın yarısı ödenmedi." dedi.

Hakkını sonuna kadar savunacağını dile getiren Akbaş, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Haksız yere hiç bir işçiyi çıkarmayacağız, çıkan olursa Ankara'ya gelsin beni bulsun, namus sözü ve garanti sözü veriyorum' sözüne istinaden biz de kendisini bulmaya dertlerimizi anlatmaya gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte işçi kıyımlarının önüne geçmektir amacımız. Belki kendim için bir şey fark etmeyecek, yaşım 49 emekliliğime 2 yıl kaldı. 4 çocuk babasıyım 3'ü okuyor. Bayrama parasız girdik. Hiçbir yetkiliye sesimizi duyuramadık. Yolculuğumun 4. günündeyim, sendikamız dahi bu süreçte bizi yalnız bıraktı."

Akbaş, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.