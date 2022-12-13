Sosyal medyada gündem olan video! Görüntünün devamında sizce ne oldu?

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BMX model bisikleti ile eğlence parkurunda çeşitli hareketler yapan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Şahsın o anları Twitter'da on binlerce kişi tarafından izlendi.

BİR ANDA TAKLAYA KALKTI

Sosyal medyada gündem olan videoda bisiklet sürücüsü eğlence parkurunda yokuş aşağı indikten sonra hızını alarak metrelerce yükseğe çıkıp takla attığı görüldü.

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI

Takla attıktan sonra demir parmaklıklara şans eseri saplanmayan şahsın o anları kameraya yansıdı. Şans eseri hayatta kalan kişiyi ise çevrede bulunan arkadaşları sakinleştirdi.