Sosyal medyada gündem olan video! Görüntünün devamında sizce ne oldu? - Son Dakika
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Sosyal medyada gündem olan video! Görüntünün devamında sizce ne oldu?

13.12.2022 19:51

Bisikletiyle akrobasi parkında estetik hareketler yapan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Şahıs, ters takla attıktan sonra şans eseri demir parmaklıklara saplanmadı.

BMX model bisikleti ile eğlence parkurunda çeşitli hareketler yapan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Şahsın o anları Twitter'da on binlerce kişi tarafından izlendi.

BİR ANDA TAKLAYA KALKTI

Sosyal medyada gündem olan videoda bisiklet sürücüsü eğlence parkurunda yokuş aşağı indikten sonra hızını alarak metrelerce yükseğe çıkıp takla attığı görüldü.

Görüntünün devamında sizce ne oldu? İzleyen hiç kimse ilk seferde doğru bilemiyor

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI

Takla attıktan sonra demir parmaklıklara şans eseri saplanmayan şahsın o anları kameraya yansıdı. Şans eseri hayatta kalan kişiyi ise çevrede bulunan arkadaşları sakinleştirdi.

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3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada gündem olan video! Görüntünün devamında sizce ne oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem olan video! Görüntünün devamında sizce ne oldu? - Son Dakika
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