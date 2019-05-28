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Bisikletiyle Avrupa turu yapan İsviçreli Anna, Beyşehir'de mola verdi

2 saat önce

Dünyaya çevresel mesajlar vermek için ülkesi İsviçre'den bisikletiyle Avrupa turuna çıkan 52 yaşındaki Anna Ruegg, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Bisikletiyle Avrupa turu yapan İsviçreli Anna, Beyşehir'de mola verdi, System.String[]
Dünyaya çevresel mesajlar vermek için ülkesi İsviçre'den bisikletiyle Avrupa turuna çıkan 52 yaşındaki Anna Ruegg, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

İsviçreli iki çocuk annesi 52 yaşındaki Anna Ruegg, İsviçre'den bisikletiyle çıktığı Avrupa turunda ülke ülke gezerek 3 bin 750 kilometre boyunca pedal çevirdikten sonra Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi. Beyşehir'de mola veren Ruegg, Beyşehir Bisiklet Topluluğu evinde bir gece misafir olduktan sonra ilçeden ayrılarak turunu sürdürdü.

Amacının tüm dünyadaki insanlara çevre bilincini aşılamak olduğunu vurgulayan Ruegg, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun için bisikletiyle tura çıktığını belirtti. Ruegg, "Herkese bu çevresel mesajımı vermek istiyorum. Ben bu sarı ceketimle bisikletimi sürüyorum. Çünkü herkese bir mesaj vermek istiyorum, şoförlere, yürüyen insanlara, herkese. Lütfen arabadan çöp atmayın, arabayla yolculuğa çıkarsan yol kenarlarında çöpleri görebilirsiniz, ama eğer bisiklet sürerseniz hepsini görürsünüz. Nereye giderseniz gidin her yerde. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, Avrupa'da nereye gidersen git her yer aynı. Bu yüzden benim mesajım evrensel. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. O yüzden lütfen kendiniz için temiz tutun, lütfen arabadan çöp atmayın, şişe olsun, piknik yaptığınızda da çöplerinizi arabanızda tutun dışarıya atmayın" ifadelerini kullandı.

Çıktığı tur kapsamında 19 ülke gezerek Türkiye'ye ulaştığını ve yolculuğunun Ermenistan'da noktalanacağını kaydeden Ruegg, tur güzergahında kurduğu çadırda kamp yaparak konakladığını dile getirdi.

Ruegg, "Bir amacım da İsviçre'den Ermenistan'a bisikletimle pedal çevirerek gitmek ve güzergahtaki tüm ülkeleri gezmek ve görmek. Ermenistan benim baba memleketim. O yüzden onun olduğu yerleri de gezerek mezarını ziyaret edeceğim. Bu yolculukta her gün farklı zorluklarla karşılaşabiliyorum. Trafik en büyük sorun tabii ki. Ama, bazen hava şartları da etkiliyor, çünkü bazen rüzgar karşıdan esiyor, sıcak oluyor, bazen yağmur yağıyor. Bu olumsuzluklara rağmen turuma devam ediyorum. Şu an Türkiye'deyim ve ülkenizi çok seviyorum. İlk girişimden bu yana çok güzel insanlarla karşılaştım. Geçtiğim yerlerde hep bana bakıp el sallıyorlar, beni tebessümle karşılıyorlar. Beyşehir'i de çok sevdim. Burası küçük bir Türkiye adeta. Türkiye'nin tüm güzellikleri bu şirin ilçede mevcut. Burada doğa yürüyüşü yaptım göl kenarında, çok etkilendim. Beyşehir'de de insanlar çok kibar ve arkadaş canlısı bir yer. Özellikle bir daha ki sefere Beyşehir Gölü'nü etrafının tamamını dolaşmak istiyorum. Yolculuk esnasında yaşadıklarımı fotoğraflar çekerek ülkemle de paylaşıyorum" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:13 Kaynak: İHA
Konya, İsviçre, Avrupa, Beyşehir, Güncel
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