Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol youtuber Miguel Sorell, Beyşehir'de mola verdi - Son Dakika

Bisikletiyle dünya turuna çıkan İspanyol youtuber Miguel Sorell, kilometrelerce pedal çevirdikten sonra geldiği Türkiye'de, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'ne ait bisiklet evinde konaklayan bisiklet tutkunu maceraperest Sorell, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'dan geçen yıl başlayan bisiklet turunda hedefinin pedal çevirerek dünyayı dolaşmak olduğunu söyledi.

Fotoğrafçı olduğunu ve youtuber olarak bir kanalının bulunduğunu, bisikletiyle gezdiği ülkelerde görüntüler çekerek bunları hazırladığı bir proje kapsamında paylaştığını da anlatan Sorell, İspanya'dan başlayan tur rotasında en son olarak uğradığı Yunanistan'da koronavirüs salgını dolayısıyla uzun süre kalmak durumunda kaldığını, daha sonra ise İspsala kapısından Türkiye'ye giriş yaptığını belirtti.

Beyşehir'den sonra Konya ve Kapadokya'ya geçmeyi planladığını ardından turuna devam etmeyi planladığını vurgulayan Sorell, Avustralya ve ABD kıtasının hem kuzey, hem de güneyini gördükten sonra turunu Afrika kıtasında noktalamayı hedeflediğini söyledi.

Sorell, dünya turuna yaklaşık 6 yılda bitirmeyi amaçladığını bildirdi.