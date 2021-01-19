Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı - Son Dakika

Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı

19.01.2021 15:39

Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kilometre yol kat eden Tajima, Alanyade bisiklet yerine yamaç paraşütünü tercih etti Bisikletiyle 10 yıl sürecek dünya turana çıkarak 4 kıtada, 13 ülke ziyaret eden Japon fotoğraf sanatçısı...

Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı

Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kilometre yol kat eden Tajima, Alanyade bisiklet yerine yamaç paraşütünü tercih etti

ANTALYA - Bisikletiyle 10 yıl sürecek dünya turana çıkarak 4 kıtada, 13 ülke ziyaret eden Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima (33), Antalya'nın Alanya ilçesinde mola verdi. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kilometre yol kat eden Tajima, Alanya turunu ise yamaç paraşütüyle uçarak gökyüzünden yaptı.

Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima, 10 yıl boyunca dünyayı bisikleti ve sırt çantasıyla gezmeye karar verdi. Tajima, 2019 yılında sadece sırt çantasıyla başladığı turda Avrupa'da Fransa ve Almanya'yı, Amerika'da Arjantin, Bolivya ve Peru'yu, Antarktika kıtasını, Asya'da Hindistan, Endonezya ve Fiji'yi gezdi. Ardından yolculuğuna bisikletle devam eden Tajima, 2020 yılının ocak ayında bisikletiyle yola çıkarak üç ay boyunca Vietnam, Kamboçya ve Tayland'ı ziyaret etti. Ancak korona virüs nedeniyle bir süre gezisine ara veren Japon fotoğrafçı Yunanistan'da sınır kapısının açıldığını duyunca, bisikletini de yanına alarak geçen sene 8 Temmuz'da uçakla Atina'ya geldi. Daha sonra 2 ay Yunanistan'ı, 2 ay da Bulgaristan'ı gezen Tajima, 20 Kasım'da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Gökyüzünde heyecan dolu dakikalar yaşadı

Türkiye'de sıra ile Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın Muğla ve Antalya'yı gezen Tajima, son olarak Alanya'da mora verdi. Tajima, binlerce turistin tercih ederek adrenalin yaşadığı yamaç paraşütüyle gökyüzünden Alanya'yı turlamak istedi. İnternette araştırmalar yapan Japon gezgin Alanya'nın en iyi yamaç paraşütü ekibini bularak Alanya'nın Tepe Mahallesi'ndeki Yassı Tepe mevkiindeki 700 metre yükseklikten atlayış gerçekleştirdi. Pilot yardımıyla yamaç paraşütüyle atlayan Tajima, Alanya semalarını turlarken heyecan dolu dakikalar yaşadı.

"Uçuş çok havalıydı ve çok güzel hissettim"

Uçuş sonrası gazetecilere açıklama yapan Tajima, Alanya'yı çok beğendiğini söyledi. Tajima, "TripAdvisor sitesinde 2020 yılının 1'incisi olan firmayı buldum. Bugün uçuş gerçekleştirdik. 700 metre yükseklikte uçtuk. Çok beğendim. Alanya geneli, plajları çok güzel. Uçuş çok fantastik ve büyüleyiciydi benim için. Çok havalıydı ve çok güzel hissettim" dedi.

"Alanya'da uçmak istiyordum"

Dünyayı bisikletle gezdiğini belirterek, Antalya'da uçuş eğitimi aldığı için Alanya'da uçmak istediğini aktaran Tajima,"Antalya'da uçuş eğitmeni Ali bey var. Onu tanıyordum zaten. Ondan eğitim aldım. O bana Alanya'yı tavsiye etti. Onun aracılığıyla Alanya'ya geldim" diye konuştu.

Türkiye'de toplam 3 ay kalacak ve ardından Gürcistan'a geçecek olan Tajima, oradan Ermenistan ve İran'a gideceğini hedefliyor.

Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı
Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı
Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı
Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı

Bisiklet, Antalya, Alanya, Japon, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bisikletiyle dünyayı gezen Japon fotoğrafçı Alanya turunu havadan yaptı - Son Dakika


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