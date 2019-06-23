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Bisikletiyle düştüğü derede kayboldu

53 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki '3'üncü Piknik Festivali'ne giden Sami Bartın (21), bisikletiyle Oremar Deresi'ne düşerek, kayboldu.

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki '3'üncü Piknik Festivali'ne giden Sami Bartın (21), bisikletiyle Oremar Deresi'ne düşerek, kayboldu. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, Bartın'ın bulunması için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde, Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki Oremar Deresi'nde meydana geldi. Sami Bartın, iddiaya göre, 2 arkadaşıyla birlikte Dağlıca'da bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 'Piknik Festivali'ne katıldı. Bartın, festival alanına geldiği bisikletiyle bilinmeyen nedenle Oremar Deresi'ne düştü. Akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Bartın için jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derede ve kıyıda Sami Bartın için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Olayı duyan köylüler de bölgeye gelerek, çalışmalara destek verdi. 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Yüksekova, Hakkari, Dağlıca, Bartın, Güncel
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