Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle Gelip Kamyonun Aküsünü Böyle Çaldı

Bisikletiyle Gelip Kamyonun Aküsünü Böyle Çaldı

41 dakika önce

Bisikletiyle gelip kamyonun aküsünü böyle çaldıOSMANİYE - Osmaniye'de park halindeki araçların akülerini çalan 5 kişi yakalandı.

Bisikletiyle gelip kamyonun aküsünü böyle çaldı

OSMANİYE - Osmaniye'de park halindeki araçların akülerini çalan 5 kişi yakalandı. Akü çalan hırsızlardan biri, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte meydana gelen 7 ayrı akü hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Yunus Emre, Ulaşlı, Karaçay ve Fatih mahallelerinde, değişik gün ve saatlerde 7 ayrı araçtan 13 adet aküyü çalan kişileri tespit etmek için çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis yaptığı çalışma sonrasında çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Ö.H, F.I, H.O, O.S. ve H.B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde akü hırsızlığı olaylarını itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan birinin park halindeki kamyonun çaldığı aküyü bisikletle götürmesi bir iş yerinen güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:50 Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:31:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle Gelip Kamyonun Aküsünü Böyle Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]