Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle gezerken kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu
Son Dakika Güncel Bisikletiyle gezerken kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

Bisikletiyle gezerken kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

1 saat önce

Samsun'da sahilde bisikleti ile gezerken kaybolan 6 yaşındaki çocuk denizin içinde ölü olarak bulundu.

Bisikletiyle gezerken kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu, System.String[]

Samsun'da sahilde bisikleti ile gezerken kaybolan 6 yaşındaki çocuk denizin içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Dereköy Balıkçı Barınağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Mehmet Çınar Şahin dedesi ile birlikte sahile gitti. Dedesi kayıkla denize açılan çocuk, bisikleti ile sahilde gezerken kayıplara karıştı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi aramaya çıktı. Olay jandarmaya haber verildi. Mehmet Çınar Şahin'in bisikleti sahildeki kayıkların yanında bulundu. Çocuğun oynarken kayıkların üzerinden denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine olay yerinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmalarında Mehmet Çınar Şahin'in cansız bedeni saat 22.00 sıralarında sahile yakın bir mesafede denizin 1.5 metre içinde bulundu. Oğlunun ölüm haberini alan baba Serkan Şahin gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun cenazesi denizden çıkartılarak otopsi için 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay-Furkan Abrek Ünal-Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Mehmet Çınar, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güngören'de kız kardeşini öldürüp, intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis cezası
Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:34:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle gezerken kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]