Bisikletiyle geziye çıkan Ukraynalı turist ölü bulundu
54 dakika önce
Bisikletiyle geziye çıkan Ukraynalı turist ölü bulunduMUĞLA - Marmaris'te Ukrayna vatandaşı bir turistin cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:09 Kaynak: İHA
Bisikletiyle geziye çıkan Ukraynalı turist
ölü bulundu
MUĞLA - Marmaris
'te Ukrayna vatandaşı bir turistin cesedi bulundu. Anatolii Stoianov'un isimli turistin kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra netlik kazanacak.
Marmaris Adaköy
Mahallesi'nde bulunan Nimara Mağarası mevkinde, vatandaşlar yol kenarında yerde yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Marmaris Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan kişinin, yapılan araştırmadan sonra ilçede ailesiyle tatil yapan Ukrayna vatandaşı Anatolii Stoianov'un olduğu anlaşıldı. Bisikletiyle bölgede geziye çıkan talihsiz turistin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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