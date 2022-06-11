Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi

11.06.2022 14:43
Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi

Bisikletle birçok ülkeyi gezen İtalyan Matthias Schwarz, Karapınar'a ulaştı.

Bisikletle birçok ülkeyi gezen İtalyan Matthias Schwarz, Karapınar'a ulaştı.

İtalya'dan başladığı bisiklet turunda Slovekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Bulgaristan gibi ülkeleri gezen İtalyan turist Karapınar'daki Acıgöl'de mola vererek kamp yaptı.

Schwarz, gazetecilere, bir aydır Türkiye'de olduğunu İstanbul, İzmir ve Antalya'yı gezdiğini söyledi.

İki ay daha Türkiye'de bisikletle gezeceğini belirten Schwarz, şunları kaydetti:

"Bisikletle gezmek çok keyifli. Sağlığımda yerinde, bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Günde 7 saat pedal çeviriyorum. İnsanlarla kolay iletişim kuruyorum. Çadırımda kamp yapıyorum. Türk insanı her konuda yardımcı oluyor. Acıgöl mükemmel bir yer. İnsanı kendisine hayran bırakıyor. Gittiğimde arkadaşlarıma anlatacağım. Buradan Kapadokya ve Karadeniz'e gideceğim. İran'da bir arkadaşımın düğününe katıldıktan sonra turuma devam edeceğim."

YORUMLAR
500
2. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nda birincilik ödülünü Türk karikatürist aldı 2. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nda birincilik ödülünü Türk karikatürist aldı İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor
Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:01:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bisikletiyle İtalya'dan yola çıkan Matthias Schwarz, Karapınar'da mola verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement