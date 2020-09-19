DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9
Bisikletiyle kamyona tutunarak yolculuk yaptıKAHRAMANMARAŞ'ta karayolunda bisikletli bir kişinin kamyona tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bisikletiyle kamyona tutunarak yolculuk yaptı
KAHRAMANMARAŞ'ta karayolunda bisikletli bir kişinin kamyona tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler, Kahramanmaraş- Göksun Karayolu'nun Teki mevkisinde kaydedildi. Bir kişi bisikletiyle giderken yanından geçen kamyonun kasasına tutundu. Pedal çevirmek yerine kamyondan tutunarak yoluna devam eden bisiklet sürücüsü o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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