DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Bisikletiyle kamyona tutunarak yolculuk yaptı

KAHRAMANMARAŞ'ta karayolunda bisikletli bir kişinin kamyona tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler, Kahramanmaraş- Göksun Karayolu'nun Teki mevkisinde kaydedildi. Bir kişi bisikletiyle giderken yanından geçen kamyonun kasasına tutundu. Pedal çevirmek yerine kamyondan tutunarak yoluna devam eden bisiklet sürücüsü o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.