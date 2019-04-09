Bisikletiyle Kanala Düşüp, Öldü

ADANA'nın Kozan
ilçesinde bisikletiyle evine giderken sulama kanalına düştüğü öne sürülen Yusuf Yeşilyurt
, boğularak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hacılar
köyünde oturan Yusuf Yeşilyurt (50), saat 01.00 sıralarında bisikletiyle evine doğru giderken, iddiaya göre dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü. Olay, sabah saatlerinde köylülerin kanalda hareketsiz yatan kişiyi görüp, jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıktı. Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Yusuf Yeşilyurt'a ait olduğunu saptandı.
Yeşilyurt'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana