Bisikletiyle kırmızı ışıkta geçti, 420 TL ceza yedi - Son Dakika
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Bisikletiyle kırmızı ışıkta geçti, 420 TL ceza yedi

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen gence, kask ve kırmızı ışık ihlali sebebiyle 420 TL para cezası uygulandı.

Bisikletiyle kırmızı ışıkta geçti, 420 TL ceza yedi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen gence, kask ve kırmızı ışık ihlali sebebiyle 420 TL para cezası uygulandı.


Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi'nde oturan ve simit dükkanında çalışan Furkan Kudret Öz, bisikletiyle öğle saatlerinde iş yerine gitmek için evinden çıktı. Otogar Kavşağında bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen genç, polis tarafından takibe alındı. Kule kavşağına geldiğinde yakalanan ve kimlik kontrolü yapılan Kudret Öz'e kırmızı ışık ve kask cezası kesildi. Furkan Öz, "Ceza makbuzu aldım. Cumhuriyet savcılığına giderek cezalara itiraz ettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti" dedi. - ANTALYA

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
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