Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı - Son Dakika
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Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı

31.03.2022 17:59
Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Bahtiyar Ayakdaş (16), kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmaya çalışırken bisikletiyle cipin altında kaldı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Bahtiyar Ayakdaş (16), kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmaya çalışırken bisikletiyle cipin altında kaldı. Ayağı kırılan ve vücudunda sıyrıklar oluşan Ayakdaş, "Köpek peşimden kovalamaya başlayınca cipi fark etmedim" dedi.

Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan Bahtiyar Ayakdaş, önceki gün öğrenim gördüğü Şehitler Ortaokulu'na gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Ayakdaş, Kemalpaşa Caddesi'ne geldiğinde iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Paniğe kapılan Ayakdaş, bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yağmur nedeniyle ıslanan yolda bisikletinin kayması sonucu A.Z.'nin kullandığı 06 CUC 462 plakalı cipin altında kaldı. Ayakdaş, çevredekilerin ihbarıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahtiyar Ayakdaş'ın sağ ayağındaki iki kemiğin kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştuğu belirlendi.

Kaçmaya çalışırken cipi fark etmediğini dile getiren Bahtiyar Ayakdaş, o anları anlattı. Ayaktaş, "Caddede ilerlerken köpeklerin saldırısına uğradım. Arkamdan kovalamaya başladı. Gece yağmur yağdığı için yerler de ıslaktı. O sırada arkamdan gelen aracı fark etmedim ve altına girdim. Arka tekeri de ayağımın üzerinden geçti. Sağ ayağımın iki kemiği kırıldığı için ameliyat oldum. Şu anda gayet iyi durumdayım. Karacasu ilçesinde bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.'ALLAH'A ŞÜKÜR CANINDAN OLMADI'

Ayakdaş'ın babası Şükrü Ayakdaş ise sürücü A.Z. hakkında şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Köpekler kovalamaya başlayınca oğlum da kaçmaya çalışıyor. Bir gün önce yağmur yağdığı için yerler ıslak olunca bisikletle kayıp arkasından geldiğini fark etmediği cipin altına girmiş. Kazada aracın arka tekeri oğlumun sağ ayağının üzerinden geçiyor. Daha önce de bu bölgede sokak köpekleri başka bir kişiye saldırdı. Yetkililere durumu bildirmiştik, yeniden böyle bir olay yaşandı. Çözüm bulunmasını istiyoruz. Şu anda oğlum tedavi görüyor, tamamen iyileşmesi uzun sürecek. Sağ ayağında iki kemik kırık. Allah'a şükür canından olmadı. Biz ona şükrediyoruz. Daha da kötüsü olabilirdi" diye konuştu.


Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı
Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı
Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı
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Karacasu, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı - Son Dakika


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