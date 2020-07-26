Bisikletiyle otomobile çarpan çocuk yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te bisikleti ile seyir halindeki 14 yaşındaki çocuk, park halindeki araca çarparak yaralandı.

Alınan bilgilere göre; bisikleti ile İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinden seyir halindeki bulunan Poyraz Akkaş (14), Özyörem Sitesi önüne geldiğinde bisikletin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan bisiklet Özyörem Sitesi önünde park halinde duran 11 EA 481 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada Poyraz Akkaş yaralanırken, yaralı olan yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK