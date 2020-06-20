Bisikletiyle sınava son dakikada yetişti - Son Dakika

Bisikletiyle sınava son dakikada yetişti

BALIKESİR - 2020 Liselere Geçiş Sınavı(LGS)'na bisikleti ile gelen gencin şansızlık yakasını bırakmadı.

Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı LGS(Liselere Geçiş Sınavı) maratonu saat 09.30'da başladı. Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu'nda sınava girecek olan Abdulhalim Enteril, sınava yetişebilmek için okula bisikleti ile geldi. Ancak bu kez okul yetkilileri öğrenciyi kimliksiz içeri alamayacaklarını söylediler. Zamanla yarışan genç bu kez aynı hızla kimliği alıp gelerek son dakikada sınava girmeyi başardı. Durumu görenler, "Genci bisikleti kurtardı, yoksa sınava yetişemeyecekti" dediler.