Bisikletiyle sokak sokak dolaşıp kedi ve köpekleri besliyor - Son Dakika

Muğla'da yaşayan Zerrin Erçin, her gece bisikletiyle taşıdığı yiyecekler ile sokaktaki kedi ve köpekleri besliyor.



Çevresinde sokak hayvanlarının "Melek annesi" olarak tanınan Erçin, topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını beslemenin yanı sıra Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'nde gönüllü temizlik çalışması yapıyor.



4 yıl önce İstanbul'dan Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesine yerleşen Zerrin Erçin, yıl boyunca bisikletine doldurduğu yemek artıkları ve mamaları sokak hayvanlarına dağıttığını söyledi.



Hava şartları nasıl olursa olsun gece saatlerinde hayvanları beslemeye çıktığını belirten Erçin; "Sabaha kadar dayanıklı kalabilmeleri için ne kadar geç beslersem o kadar rahat soğuk havaya dayanabilirler" dedi.



Erçin, restoranlardan topladığı yemek artıkları ile Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'nden (DOHAKDER) makbuz karşılığı aldığı kuru mamalarla sokak hayvanlarını beslediğini anlatarak; "Bizim nasıl yemeye içmeye ihtiyacımız varsa hayvanların da var. Bütün insanların bu konuda duyarlı olmasını rica ediyorum" diye konuştu.



Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Erçin, şunları söyledi; "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim, doğduğum günden beri hayvanları severek yaşadım ve büyüdüm. İstanbul'da hayat ve çalışma şartları nedeniyle bu kadar aktif değildim. Yaklaşık 90 kedi ve köpeği besliyorum. Nazlı'nın mutfağından her akşam bir bazen de iki kova yemek alıyorum. Ayrıca DOHAKDER'den makbuz karşılığı kuru mama alıyorum. Besleme yaparken burada besleme yapma gibi sözler oluyor ama ben kimseyle polemiğe girmiyorum. Sadece çok teşekkür ederim deyip görevime devam ediyorum. Biliyorum ki sokakta yaşayan canlar tarafından beklenmekteyim. Gece yağmurda, fırtınada sıcak yürekle bana koşan mutlu kuyrukları görünce bende mutlu oluyorum." - MUĞLA