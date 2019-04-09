Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle Sulama Kanalına Düşüp Öldü

Bisikletiyle Sulama Kanalına Düşüp Öldü

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde bisikletiyle sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti.

Bisikletiyle Sulama Kanalına Düşüp Öldü, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde bisikletiyle sulama kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacılar Mahallesinde, gece geç saatlerde evine bisiklet ile giden Yusuf Yeşilyurt (50), kalp krizi geçirince dengesini kaybederek köy içerisinden geçen sulama kanalına düştü. Olayın geç saatlerde meydana gelmesi nedeniyle Yeşilyurt'u gören veya yardımına giden olmadı.

Sabah saatlerinde sulama kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yusuf Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, Yeşilyurt'un kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:33 Kaynak: İHA

Adana, Yeşilyurt, 3. Sayfa
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