Bisikletiyle suya uçan gencin cansız bedenine ulaşıldı
55 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle köprüden suya uçan 21 yaşındaki Sami Bartın'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde bisikletiyle köprüden suya uçan 21 yaşındaki Sami Bartın
'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sabah
saatlerinde ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca
bölgesine giderken bisikletiyle suya uçan Sami Bartın için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. AFAD
başta olmak üzere olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik süren çalışmalarının ardından Sami Bartın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Köprünün biraz ilerisinde bulunan Bartın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ilçe hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ
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