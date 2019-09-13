Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle takla atan genç yaralandı
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Bisikletiyle takla atan genç yaralandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bisikletiyle takla atan genç yaralandı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bisikletiyle takla atan genç yaralandı.


Kaza, Sağlamtaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden Koray K. (16) yönetimindeki bisiklet kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası yaralanan bisikletli genç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan genç hastanede müşahede altında tutuluyor. - TEKİRDAĞ

Sağlamtaş, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
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