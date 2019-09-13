Bisikletiyle takla atan genç yaralandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bisikletiyle takla atan genç yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bisikletiyle takla atan genç yaralandı.
Kaza, Sağlamtaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden Koray K. (16) yönetimindeki bisiklet kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası yaralanan bisikletli genç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan genç hastanede müşahede altında tutuluyor. - TEKİRDAĞ
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