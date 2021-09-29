BİSİKLETİYLE TAKLA ATIP YARALANDI; YOL KENARINDA YARDIM  BEKLEDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'da, bisikletiyle giderken dengesini kaybeden Sefa Korkmaz, takla atarak yaralandı. Korkmaz'a ilk müdahaleyi, yoldan geçen sürücüler yaptı. Yaralı Sefa Korkmaz, yol kenarında yatarak dakikalarca bekledi. Yaralı gencin babası ambulansa binmek isteyince oğlunun bisikletini bırakacak yer aradı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle cadde üzerinde giden Sefa Korkmaz, (22) bir anda dengesini kaybedip takla atarak düştü. Bu sırada yoldan geçen bir sürücü, aracını durdurarak Korkmaz'ın yardımına koştu. Yaralının üzerindeki bisikleti kaldırdıktan sonra başının altına yastık koyan sürücü, durumu sağlık ekipleri ve Sefa Korkmaz'ın babasına haber verdi. Yoldan geçtikleri sırada kazayı gören sürücüler de araçlarını durdurarak yaralıya yardım etmek istedi. Olay yerine gelen yaralı Sefa Korkmaz'ın babası Hüseyin Korkmaz, "Böyle bir şey olamaz. 40 dakika oldu. Yazık, günahtır. Her tarafta hastane, sağlık ocağı var. 5 dakika mesafedeler. 3 kez adres verdim. Burayı bilmeyen var mı?" şeklinde tepki gösterdi.

BABASI BİSİKLETİ KOYACAK YER ARADIKazanın yaşandığı sırada, aracını durdurarak yaralının yardımına koşan Beyza Ateş, "İşe gitmek için genelde bu yolu kullanıyorum. Gelirken beyefendiyi yerde yatarken gördüm. Bisiklet o sıra üzerindeydi. Takla attığını söyledi. Başka vatandaşlar da yardım etti. Bisikleti kaldırdık. Hareket ettirmemeye çalıştık. Önce ambulansı aradık. Daha sonra çevrede güvenlik önlemi aldık. Ön tekerleğinin döndüğünü, bu yüzden takla attığını söyledi. Bilinci açık. Belinin sağ tarafında bir ağrı olduğunu söyledi. Şu anda da ambulansı bekliyoruz" dedi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, baba Hüseyin Korkmaz ve çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Yaralı Sefa Korkmaz, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa kaldırıldı. Baba Hüseyin Korkmaz, oğlunun yanında ambulans ile gitmek istedi. Hüseyin Korkmaz, oğlunun bisikletini bırakacak yer aradı. Bırakmak istediği bir iş yerinden olumsuz yanıt alan Korkmaz, bisikleti başka bir yere bırakıp, ambulansa binerek hastaneye gitti. Görüntü dökümü: -------------------Yaralının yerde yatarak ambulansın gelmesini beklediği anlar -Röp -Baba Hüseyin Korkmaz'ın geciken ambulansa tepkisi -Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi ve yaralıya müdahalesi -Vatandaşlar ile sağlık ekipleri arasında sözlü tartışma -Yaralının ambulansa kaldırılması -Baba Hüseyin Korkmaz'ın bisikleti koyacak yer araması