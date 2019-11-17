Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle tırın altında kalan doktorun vefatı
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Bisikletiyle tırın altında kalan doktorun vefatı

6 saat önce

Arnavutköy'de, bisikletiyle tırın altında kalarak hayatını kaybeden doktorun cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bisikletiyle tırın altında kalan doktorun vefatı, System.String[]

Arnavutköy'de, bisikletiyle tırın altında kalarak hayatını kaybeden doktorun cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen üroloji uzmanı operatör doktor Aytan Kar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Evli, 3 çocuk babası Kar'ın cenazesinin, Fatih Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedileceği belirtildi.

Hadımköy'de virajı alamadığı öne sürülen M.C. yönetimindeki 47 PF 937 plakalı tır, yolun sağında bisikletiyle seyreden Kar'ın üzerine devrilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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