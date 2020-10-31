Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı - Son Dakika

Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı

31.10.2020 11:29

Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı Yüksel Sarıçiçek, Türkiye'yi dolaşarak herkesi spora teşvik etmek istiyor Bisikletle Türkiye'yi dolaşan Yüksel Sarıçiçek, herkesi spora teşvik etmek istiyor.

Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı

Yüksel Sarıçiçek, Türkiye'yi dolaşarak herkesi spora teşvik etmek istiyor

GİRESUN - Bisikletle Türkiye'yi dolaşan Yüksel Sarıçiçek, herkesi spora teşvik etmek istiyor. Emekli olduktan sonra aktif olarak spora yönelen Sarıçiçek, Türkiye turunu yaklaşık 8 ayda tamamlamayı planlıyor.

10 Ekim'de İstanbul'dan bisikletle yola çıkan Yüksel Sarıçiçek Giresun'da mola verdi. 'İstanbul'dan çıktım yola, 81 ilde verdim mola' adıyla başlattığı proje ile iki etap halinde Türkiye'yi dolaşmaya başlayan Sarıçiçek, hem aktif olarak spor yapıyor hem de ülkenin dört bir yanındaki arkadaşlarını ziyaret ediyor. Giresun'da üniversiteden arkadaşı olan Mesut Kanber'i ziyaret eden Yüksel Sarıçiçek, birlikte eski günleri yad ettiler.

Daha önce de bisikletle Türkiye'yi dolaşan Yüksel Sarıçiçek, emekli olunca aktif olarak spor hayatına devam ediyor. Sarıçiçek bu konuda herkese örnek olmak istediğini belirterek, "Bu sene emekli oldum. Emekli olunca da insanların gayet sosyal ve aktif bir şekilde sporun içinde yaşayabileceğini kendime kanıtlamak ve arkadaşlarıma örnek olmak için böyle bir proje başlattım. Projenin adı da 'İstanbul'dan çıktım yola 81 ilde verdim mola' şeklinde. Yani her ile gidip en az bir gece kalıp o yörenin kültürünü tanımak, insanlarıyla sohbet etmek için bu şekilde yaklaşık 7-8 ayda tamamlamayı düşünüyorum. İstanbul'dan çıkıp 81 ili gezip tekrar İstanbul'a dönerek bunu tamamlamak istiyorum" dedi.

Sarıçiçek, Avrupalıların bisiklet turları konusunda çok aktif olduğu söyleyerek ülkemizin bu konudaki eksikliğinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Sarıçiçek, "Amacım her yaşta sporun yapılabileceği göstermek. Özellikle Avrupa'dan bir sürü insan bisikletle Türkiye'yi geziyorlar. Bizim bu konuda bir eksikliğimiz var ve bunu kırmak istiyorum. Oradan insanlar gelip burada yapabiliyorlarsa bizde en azından kendi ülkemizde bunu yapalım, sonra bizde onların ülkelerine gideriz diye düşünüyorum. Şu anda yaklaşık 20 gün oldu başlayalı ve gayet iyi gidiyor. Bu şekilde giderse daha büyük projeler yapmayı düşünüyorum. Orta Asya'ya gitmek gibi Türki Cumhuriyetlere gitmek gibi. Öncelikle amacım sporu sevdirmek ve örnek olmak" diye konuştu.

Bisiklet turunun ilk etabında Karadeniz bölgesini ve sonrasında Ege ile Akdeniz'i dolaşmayı hedefleyen Yüksel Sarıçiçek, kışın ardından ikinci etapta Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu dolaşacağı söyledi. Sarıçiçek, "Buradan Trabzon'a oradan da Gümüşhane'ye geçeceğim. Çünkü rotamı çizerken mevcut şartları da göz önüne alıyorum. Önümüz kış, kış gelmeden önce Karadeniz'i tamamlayıp tekrar Marmara'ya dönüp oradan Ege'ye inmek istiyorum. Aralık-Ocak aylarında o bölgede bisiklet sürmek daha sağlıklı. Daha sonra baharın gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu'dan kuzeye çıkıp Artvin'e kadar gitmek ve tekrar Doğu Anadolu ve İç Anadolu'yu gezip İstanbul'a dönmek planlıyorum" şeklinde konuştu.

Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı
Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı
Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı
Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı

İstanbul, Türkiye, Giresun, Emekli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bisikletiyle Türkiye turuna çıktı - Son Dakika


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