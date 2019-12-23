Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde, bisikletiyleuçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti.

Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde, bisikletiyleuçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erenler Mahallesinde, kayalık bir yerde bisikletiyle giden Recep Karamehmet (24), uçurumdan yuvarlanarak araç yoluna düştü. Yoldan geçenler, durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karamehmet'in cansız bedeni, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TRABZON

Trabzon, Erenler, Araklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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