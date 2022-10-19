Karasu ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde, Karası Terminali istikametinden İstanbul Caddesi istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki T.S.B.'ye çarptı.
Meydana gelen kazada çocuk metrelerce sürüklenirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 12 yaşındaki çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobilin çarpması ve çocuğun metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı - Son Dakika