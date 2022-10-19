Meydana gelen kazada çocuk metrelerce sürüklenirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi 'ne sevk etti. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 12 yaşındaki çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı - Son Dakika

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