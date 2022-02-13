Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa hafif ticari araç çarptı - Son Dakika

Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa hafif ticari araç çarptı

DÜZCE - Düzce'de bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu çocuk, hafif ticari aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu çocuk A.H.J.A.K'ye hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, kazayı gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.H.J.A.K, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.H.J.A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.