Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan hayatını kaybetti

17.05.2022 09:33

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kara yolunun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Demirel'e otomobil çarptı. Metrelerce havaya uçan Demirel, hayatını kaybetti. Polisler kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlatırken, kaza anı da bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kullandığı bisikletle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirel, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Bisikleti ise çarpmanın etkisiyle parçalanarak asfalta dağıldı.

AĞIR YARALANAN BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ağır yaralanan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis, kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya şahit olan motosikletli kurye İbrahim Özlen, bisikletli Demirel'in kara yolunun karşısına geçmeye çalıştığı anda otomobilin çarptığını, ardından sürücünün durmak yerine olay yerinden kaçtığını söyledi. Kaza anı ise kara yolunda başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında Batuhan Demirel'in bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması ve takla atarak yere düşmesi yer alıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika... Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı Son dakika... Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı Gelin ile damat fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kaza geçirdi Gelin ile damat fotoğraf çektirmek için çıktıkları yolda kaza geçirdi

Otomobil, Polis, Kaza, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı
09:45 Şebeke borusu patladı! Halk otobüsü su dolu çukura düştü
09:40 SADAT ortaklarından Mehmet Naci Efe: Devletin silahlarını Dışişleri Bakanlığı'nın onay verdiği ülkelere satıyoruz
09:38 Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı
09:33 Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan hayatını kaybetti
09:13 Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı
09:10 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?
09:08 Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı!
08:58 Benzine zam: Litre fiyatı 23 lira sınırına dayandı
08:54 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 09:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement