Bisikletiyle Yüksekten Düşen 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
36 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kullandığı bisikletiyle 5 metre yükseklikten düşen 9 yaşındaki Y.E.A., yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde kullandığı bisikletiyle 5 metre yükseklikten düşen 9 yaşındaki Y.E.A., yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'ndeki yan yolda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Y.E.A., bisikletiyle gezerken, dengesini kaybetmesi üzerine 5 metre yükseklikten anayol kaldırımına düştü. Yere yığılan Y.E.A.'yı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.E.A. Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Y.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, haberi alan ailesi hastaneye gitti.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:35 Kaynak: DHA
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