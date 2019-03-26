Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle Yüksekten Düşen 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bisikletiyle Yüksekten Düşen 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

36 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kullandığı bisikletiyle 5 metre yükseklikten düşen 9 yaşındaki Y.E.A., yaralandı.

Bisikletiyle Yüksekten Düşen 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kullandığı bisikletiyle 5 metre yükseklikten düşen 9 yaşındaki Y.E.A., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'ndeki yan yolda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Y.E.A., bisikletiyle gezerken, dengesini kaybetmesi üzerine 5 metre yükseklikten anayol kaldırımına düştü. Yere yığılan Y.E.A.'yı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.E.A. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, haberi alan ailesi hastaneye gitti. 

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:35 Kaynak: DHA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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