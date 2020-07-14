Bisikletle 10 günde 961 kilometre yol katetti - Son Dakika

Bisikletle 10 günde 961 kilometre yol katetti

Bursa'da yaşayan ve doğduğu topraklara özlem duyan Giresunlu Celal Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte başlattığı 'Köklere Dönüş' adını verdikleri projeyle Bursa'dan Giresun'a kadar bisikletle geldi.

Bursa'da yaşayan ve doğduğu topraklara özlem duyan Giresunlu Celal Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte başlattığı 'Köklere Dönüş' adını verdikleri projeyle Bursa'dan Giresun'a kadar bisikletle geldi.

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Maddi zorluklar nedeniyle 3 yaşında ailesiyle birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine göç eden 58 yaşındaki Celal Aktaş, Bursa'dan memleketi Giresun'a 961 kilometrelik yolu bisikletle 10 günde geldi. Doğduğu topraklara özlem duyan ve memleket hasreti çeken Aktaş, Giresunlu arkadaşlarıyla 'Köklere Dönüş' ismini verdikleri projeyle gelecek nesillerin memleketlerine sahip çıkmalarını istedi.


Sürekli memleket hasreti çektiğini belirten Aktaş, "Maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllar önce çok sevdiğimiz topraklarımızı terk ettik. Ancak hiçbir zaman o toprakları unutmadık ve Gemlik'te yaşayan Giresunlu arkadaşlarımızla birlikte 'Köklere Dönüş' projesi başlattık. Çocuklarımızın, torunlarımızın topraklarını bilmelerini, benimsemelerini, sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu duruma dikkat çekmek ve memleket hasretini, sevgisini göstermek için Gemlik'ten Giresun'a kadar bisikletle 961 kilometrelik yolu geliyorum ve 10 günde memleketime ulaştım" dedi.


Proje kapsamında faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Aktaş, "Sağ olsun Giresun Belediyesi bizlere kucak açarak iki gün misafir etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dereli ilçesinde Aksu köyünde yapacağım ziyaretlerin ardından yeniden Gemlik'e döneceğim. 'Köklere Dönüş' projemiz kapsamında faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Topraklarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.


Giresun Belediyesi'ni ziyaret eden Aktaş, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel'e zeytin yöresi olan Gemlik'ten getirdiği zeytin figürlü tabloyu hediye etti. Başkan Yardımcısı Demirel'de "Fındık başımızın tacı" heykeli ve içinde çeşitli fındık ürünlerinin bulunduğu sepeti Aktaş'a hediye etti. - GİRESUN

Giresun, Gemlik, Bursa, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisikletle 10 günde 961 kilometre yol katetti - Son Dakika
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